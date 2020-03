Coronavirus e mascherine, bastava poco: il decreto che sblocca la situazione. Perché allora tanto ritardo?

Paola Natali 29 marzo 2020 a

a

a

Ci sono volute settimane, carichi bloccati in frontiera di presidi ed oggi arriva il decreto che permette di svincolare in modo diretto i DPI (i dispositivi di protezione individuali, tra cui figurano anche le mascherine) con esenzione delle imposte dogali e dell'Iva esclusivamente nei confronti delle Regioni, Province Autonome, Enti Locali, e Pubbliche amministrazioni. Tutto a rilento, giorni, intere settimane dove i nostri medici hanno lottato senza i dispositivi adeguati. Con questo decreto i presidi dovrebbero essere sdoganati e quindi consegnati. Bastava poco, anzi pochissimo, per risolvere la tragica situazione che sta vivendo il nostro Paese. Bastavano solo due firme.