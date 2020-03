Coronavirus, 812 morti ma record di guariti. Borrelli: "6.550 denunciati per violazione della quarantena, così non si vince"

30 marzo 2020 a

Nelle ultime 24 ore sono stati 812 i morti da coronavirus, che portano il totale alla triste quot di 11.591 decessi. Ma il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, nella consueta conferenza stampa delle 18, vede un dato positivo: "Sono 14.620 i pazienti guariti, solo ieri 1.590". Si tratta, ha sottolineato, del "numero più alto dall'inizio dell'emergenza". Nel frattempo, però, crescono anche i casi di contagiati: 75.528 in totale, con un incremento di 1.648 rispetto a ieri. Di questi 3.981 sono in terapia intensiva, 27.795 sono ricoverati e 43.752 (il 58% del totale) in isolamento domiciliare. E proprio sull'isolamento imposto agli italiani, Borrelli si è sfogato duramente: "Ieri ci sono stati 6.550 denunciati per violazione della quarantena, così il virus non si batte"