Vaticano, sul sito ufficiale la tesi del gesuita: "Il coronavirus fa bene all'ambiente". Articolo rimosso, ma è troppo tardi

Imbarazzo in Vaticano. Secondo padre Benedict Mayaki il coronavirus ha effetti positivi sull'ambiente. "I cambiamenti nel comportamento umano dovuti alla pandemia del virus Covid-19 stanno portando benefici non intenzionali al pianeta", scrive sul sito del Vaticano in un articolo poi cancellato, ma citato dal Messaggero. Il gesuita afferma infatti che la riduzione dell'attività umana "sta avendo un beneficio non intenzionale: la Terra sta guarendo se stessa".

Poi padre Mayaki sembra tornare in sé esprimendo la speranza che possa essere presto trovato un vaccino in grado di fermare il Covid-19. Questo però con l'auspicio che si possano "prendere in considerazione opzioni sostenibili". Ma il commento non finisce qui: "Non abbiamo mai trattato tanto male la nostra Casa Comune come negli ultimi duecento anni", afferma citando addirittura la Laudato Sì, l'enciclica di Papa Francesco sull'ambiente.