Pornhub, "regalo" all'Inps: "Vi offriamo aiuto per il vostro sito. Contattateci"

02 aprile 2020 a

Dopo il collasso del sito dell'Inps, forse per troppi accessi o come sostengono il premier Giuseppe Conte e il presidente dell'Istituto previdenziale Pasquale Tridico, "per continui e violenti attacchi hacker", Pornhub ha scritto, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter: "Vorremmo offrirvi aiuto per potenziare il vostro sito grazie ai nostri server, Contattateci".

Non è la prima volta che Pornhub viene "in soccorso" dell'Italia da quando è scoppiata l'emergenza Coronavirus. Qualche settimana fa il sito per adulti aveva deciso di concedere l'accesso gratuito al proprio servizio Premium a pagamento per gli italiani. Ora si offre per aiutare l'Inps a gestire l'aumento di accessi al sito senza saltare.