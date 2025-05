Caccia al doppio assegno: dove investire la pensione

Un calice di vino, terrazzino sul mare e le cicale a far compagnia. La primavera è ufficialmente iniziata e c’è chi, guardando già all’estate, sogna un buen retiro, l’investimento da fare per assicurarsi il total relax dopo il lavoro, ovvero dopo aver preso in mano il Tfr e anche il primo assegno previdenziale. Il mattone è sempre in cima ai desideri dei pensionati che in alcuni casi investono all'estero ingolositi da trattamenti fiscali agevolati sugli assegni, oppure cercano l'affare qui a casa nostra per avere una rendita da aggiungere alla pensione. E allora quali sono le località dove l’acquisto è più gettonato ma soprattutto ha un buon rendimento nel tempo? A guidare la classifica è Portofino dove, come sottolineano i dati dell’Osservatorio delle Entrate, una unità immobiliare si acquista con 22.900 euro al metro quadro. Subito dietro ci sono Madonna di Campiglio e Cortina d’Ampezzo.

Ma occhio al lago: a Sirmione per realizzare il sogno di una vita servono 7.700 euro al metro quadro. E in questa particolare classifica bisogna ricordare il Lago di Garda, sponda veronese. Qui Malcinese e Torri del Benaco hanno messo la freccia su Desenzano. In ritirata gli acquisti dalla Germania, mentre avanzano investitori polacchi e francesi. Nella top ten troviamo solo Capri in rappresentanza del sud. Ma attenzione a questi numeri del centro studi di Tecnocasa che rappresentano una buona dritta su dove collocare i risparmi: negli ultimi dieci anni i prezzi per le case vista mare hanno perso l’8,1 per cento, mentre quelle vista lago hanno avuto un incremento del 6 per cento.