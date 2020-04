Coronavirus in Lombardia, più tamponi e 351 morti: l'avviso di Giulio Gallera, è il momento decisivo

03 aprile 2020 a

“Anche oggi i numeri sono positivi”. Giulio Gallera conferma che la Lombardia è sulla strada giusta, anche se la battaglia al coronavirus è ancora lunga. I casi positivi sono saliti a 47.520, ma il +1.455 si spiega con il fatto che i tamponi processati sono stati circa 7mila in più rispetto a ieri. I ricoveri in ospedale solo 11.802 (+40), dei quali 1.381 (+30) in rianimazione. “Su questo dato - ha precisato l’assessore al Welfare - si registra una minore pressione sulle terapie intensive, anche se sono sempre sature, perché chi vi entra ci rimane anche per 20 giorni”. I dimessi sono 13.020 (+791), mentre il dato dei decessi rimane drammatico: +351 per un totale di 8.311. “Lo sforzo sta producendo risultati - ha commentato Gallera - ma non dobbiamo pensare neanche per un attimo di allentare la presa. Capisco che è faticoso e che le giornate sono belle, ma dobbiamo resistere. Questo è il momento di dimostrare il carattere straordinario dei lombardi”.