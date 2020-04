Coronavirus, modello Fontana: mascherine già in mano ai sindaci della Lombardia

06 aprile 2020 a

a

a

La Lombardia si lascia alle spalle le polemiche e passa ai fatti: è iniziata la distribuzione di 3,3 milioni di mascherine in tutta la regione per dar seguito all’ordinanza firmata da Attilio Fontana, che introduce l’obbligo di coprirsi naso e bocca quando si esce di casa. Il governatore ha subito tante critiche ingiuste per la gestione dell’emergenza, ma i numeri gli stanno dando ragione: l’ultimo bollettino conferma il trend positivo, anche nelle province più critiche la situazione inizia ad essere sotto controllo, ma allo stesso tempo la Regione tiene alta la guardia e non allenta la presa per evitare ricadute.

"Sono perplesso". Fontana scatenato: prima massacra Borrelli, poi il gelo con Salvini. Altissima tensione

Adesso arrivano anche le mascherine, completamente gratuite, per i cittadini: nel corso della consueta conferenza pomeridiana sono stati diffusi i messaggi dei sindaci di Sesto San Giovanni e di Monza, che hanno già ricevuto le mascherine. La distribuzione massiccia avviata nella mattinata di lunedì 6 aprile dovrebbe essere completata entro mercoledì sera al massimo. Dopodiché la Regione lascerà la flessibilità ai sindaci, che meglio di tutti conoscono il loro territorio, di stabilire a chi destinare i dispositivi di protezione individuale in questione e quali modalità di distribuzione attuare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.