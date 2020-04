Coronavirus, Attilio Fontana contro Borrelli: "Le mascherine? Meglio tacere". Su Salvini: "Chiese aperte? Sono perplesso"

06 aprile 2020 a

"Perché ce lo dicono gli scienziati". Attilio Fontana spiega a Repubblica i motivi dell'ordinanza con cui ha reso obbligatoria la mascherina (o in alternativa sciarpe e foulard) per ogni cittadino della Regione Lombardia che esce di casa. Un'accusa velata al governo e al capo della Protezione civile Angelo Borrelli, che continua invece a sostenere che basta il distanziamento sociale per limitare il contagio da coronavirus.

"Mascherina obbligatoria per chiunque esce di casa". Lombardia apripista per il resto d'Italia?

"Tantissimi scienziati - spiega il governatore - ci dicono che è più opportuno e in ogni caso più rispettoso verso gli altri utilizzare qualcosa per coprire il naso e la bocca. Visto che in questo periodo non si passa la vita in giro e si esce di casa solo per fare la spesa o andare in farmacia mi sembra che questa decisione sia stata utile". Fontana assicurato che la prima distribuzione sarà gratuita. A Borrelli (e al sindaco di Milano Giuseppe Sala, perplesso sulla misura) risponde così: "Affermazioni come queste io penso che sarebbe meglio evitarle. Se la Lombardia ha deciso di adottare un provvedimento che è in vigore in gran parte del mondo ci sarà un motivo. Anche il presidente della Toscana, Rossi, che non mi risulta sia un bieco leghista ha preso questa decisione. Forse sarebbe giusto riconoscere che questa scelta ha un minimo di credibilità e fondatezza".

Fontana, fautore fin dall'inizio della linea dura per contenere il contagio, prende le distanze anche dalla richiesta del leader del suo partito Matteo Salvini di riaprire le chiese per la messa di Pasqua: "Capisco che è un giorno importante e che in questo periodo c'è bisogno di spiritualità. Quest'anno, però, prima di prendere una decisione del genere bisogna riflettere bene. Oggi sarei perplesso. Aspettiamo di vedere se i risultati nei prossimi giorni saranno in così netto miglioramento. Una decisione del genere si può prendere anche l'ultimo giorno".