Luca Zaia, lo sfogo contro i furbetti in Veneto: "Certe foto mi fanno incaz***"

“Non posso vedere immagini che mi fanno inc***”. Luca Zaia parla chiaramente agli abitanti del Veneto dopo aver visto foto di parcheggi di rifugi pieni di macchine: “Se funziona così, mi costringete a rimettere una distanza”. Chiaro il riferimento al limite di 200 metri che non è più previsto dall’ultimo decreto firmato dal premier Giuseppe Conte. “Il Dpcm non pone distanze, l’ho considerato un atto di grande fiducia - ha commentato il governatore veneto - però il coronavirus non è una passeggiata, la mortalità è dieci volte quella della peggior influenza che è mai passata da queste parti. I nostri comportamenti incidono anche sulla salute degli altri, quindi è logico che la distanza deve rimanere molto prossima all’abitazione”.

