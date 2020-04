Lockdown oltre il 4 maggio, voci nel Pd: altre due settimane chiusi in casa

15 aprile 2020 a

Il lockdown potrebbe tenerci in casa ben più del previsto. C'è addirittura chi pensa di prolungare la quarantena oltre il 4 maggio, esattamente due settimane in più. A lanciare la cattiva notizia è Il Foglio che parla di voci all'interno del Partito democratico intenzionate ad andare sul tema con molta cautela. Il segretario Nicola Zingaretti e il capo delegazione Dario Franceschini sono i più accorti. Motivo questo che ha spinto i dem a mettere Vittorio Colao a capo della task force per la riapertura. Una decisione che non ha visto l'accordo di Giuseppe Conte, intimorito dall'idea che qualcuno potesse soffiargli il posto. Ma alla fine la parola di Sergio Mattarella ha avuto la meglio.

Una scelta, quella di tenere l'Italia bloccata per più tempo, che va a scontrarsi con il monito europeo: "Anche se il ritorno alla normalità sarà molto lungo, è chiaro che le misure straordinarie di chiusura non possono durare all'infinito", ha sottolineato la Roadmap europea chiamata a far fronte al coronavirus.

