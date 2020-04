"Quando lavorano? Sono sempre in videoconferenza": De Luca, domanda maligna contro le "teste di tablet" del governo

17 aprile 2020 a

Vincenzo De Luca ha minacciato di chiudere i confini della Campania se le regioni del Nord dovessero confermare la “fuga in avanti” verso la riapertura, nonostante i numeri del contagio siano ancora preoccupanti. Il governatore della Campania non è disposto a mettere in pericolo la propria regione, dopo che l’ha strenuamente difesa dalla diffusione massiccia del virus. Nella stessa diretta di Facebook, De Luca si è anche concesso un paio di battute delle sue sulla situazione nazionale: “Mi capita che quando cerco alcuni interlocutori nazionali, a volte ministri, la risposta che ricevo è ‘sono in videoconferenza’. Ormai abbiamo tutta l’Italia in videoconferenza. Mi pongo sempre la domanda maligna: ma quando lavoriamo?”. Infatti il governatore sostiene che “9 volte su 10” questi incontri telematici siano una perdita di tempo: “Produrranno solo delle mutazioni genetiche. Ci capiterà di trovare tra qualche settimana ministri geneticamente modificati che hanno maturato una testa di computer, una testa di tablet. Ritengo che sarebbe più utile lavorare che fare videoconferenze”.

