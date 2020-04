Coronavirus, numeri da record nel bollettino di oggi: per la prima volta diminuisce il numero di persone attualmente positive

20 aprile 2020 a

a

a

Il bollettino di oggi, lunedì 20 aprile, registra un aumento delle vittime da coronavirus che raggiungono le 454, a fronte delle 433 di ieri. La conferenza stampa del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, è così tornata dopo la decisione di due soli appuntamenti a settimana, il lunedì per l'appunto e il giovedì. Intanto la curva epidemiologica, con 2.256 casi in più in un giorno rispetto ai 3.047 di ieri, vede un ribasso, così come il numero di tamponi effettuati (circa 10mila in meno).

Ennesimo calo anche per i ricoveri nelle terapie intensive, 62 in meno. e per quelli con sintomi, per la precisione 127 in meno. Novità assoluta il declino del numero delle persone attualmente malate in Italia: 20 in meno nelle ultime 24 ore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.