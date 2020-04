“Ciao Terra”, la poesia in musica di Francesca Lovatelli Caetani, Mitch B. e Van der Kirche

21 aprile 2020 a

Cosa ci fanno insieme #distantimauniti DJ Mitch B., Francesca Lovatelli Caetani e Van der Kirche? In epoca di pandemia, cresce per molti la creatività; è il caso della giornalista ed esperta di trend Francesca Lovatelli Caetani, che, in una notte insonne, ha scritto un testo, dedicando le parole alla consapevolezza e al lifestyle che da sempre condivide. Come fare però in un momento del genere a registrare su una musica e con chi? Il giorno dopo ha telefonato al suo amico Lorenzo Tiezzi di Alladiscoteca.com, che ha coinvolto DJ Mitch B., in console fin dal 1998, produttore, miglior resident dj ai Dance Music Awards 2018, guest dj per party legati a brand prestigiosi, noto a livello internazionale e Van der Kirche, eclettico produttore, musicista e performer dal vivo, che lavora con molte etichette, come 4our Records, Three Hands Records, Shamkara Records, Irma Records, Prg, Expanded Music, Time Records. Con la musica di DJ Mitch B. e Van der Kirche sul testo di Francesca Lovatelli Caetani, è quindi nata “Ciao Terra”, un'intensa poesia in musica in cui la voce della Lovatelli Caetani, appassionata di musica e natura da sempre, si mescola ad una base elettronica dall’andamento lento e sinuoso.

Il brano uscirà sui social network in occasione della Giornata Mondiale della Terra, il 22 Aprile ed è già disponibile su YouTube a questo link: https://youtu.be/YfRJ8TydYAE

La canzone è ispirata a Green & Glam, progetto ideato da Nicoletta Bucci Ferrari, che ha dato vita, insieme ad Edoardo Stoppa, a Michele Vanossi , Francesca Lovatelli Caetani e ad alcuni personaggi della tv e del giornalismo, all’hashtag Una Scelta al Giorno: il progetto dà voce ai sentimenti, agli stati d’animo alle emozioni della gente al tempo del Coronavirus, ma soprattutto essere la testimonianza di un cambiamento sociale nelle abitudini e nelle “scelte”, perché sono e saranno proprio le scelte consapevoli e responsabili di ogni singolo individuo che contribuiranno alla guarigione dell’uomo e del nostro Pianeta. “Questo momento difficilissimo per tutto il mondo, ci ha unito ancora di più anche se distanti fisicamente; non ci siamo persi d’animo e, grazie alla tecnologia, siamo rimasti vicini, per continuare a sviluppare i nostri progetti. Il mondo è cambiato, come il nostro lifestyle”- ha dichiarato Francesca Lovatelli Caetani, nota anche per il suo Green Think-“regole, rispetto di se stessi, degli altri, del mondo che ci circonda, della natura, degli animali, valori che spesso si perdono e che tutti devono assolutamente ritrovare, ORA SI DEVE, DA PARTE DI TUTTI!” -“se la canzone avrà successo, eventuali ricavi del brano saranno in parte destinati all’Associazione Mai Più Solo per iniziative sociali legate al nostro Paese”. “Francesca ci ha chiesto di comporre una melodia, sul messaggio che voleva lanciare per salvaguardare il pianeta. Con piacere abbiamo accolto questa idea stimolante, consci del fatto che tutti dobbiamo fare qualcosa per rispettarlo. Speriamo che la nostra musica e le sue parole facciano aprire la mente di tutti”-dice DJ Mitch B.-“se non state migliorando adesso, state sicuramente peggiorando, fate qualcosa tutti per salvaguardare il pianeta!”"Spesso ci dimentichiamo una cosa fondamentale.. di pianeta ne abbiamo solo uno!”-aggiunge Van der Kirche. “La musica ha abbattuto le barriere del distanziamento sociale”-sottolinea Nicoletta Bucci Ferrari, nota come creativa e talent scout-“non solo l’hashtag una scelta al giorno ha creato una contaminazione che ha unito anime creative facendo nascere nuove amicizie, nuova energia di persone e professionisti con il medesimo pensiero e obiettivi. Pero’ non finisce qui. Dopo questo evento che ha coinvolto l’intera umanità, cio’ che resterà sarà una nuova modalità supportata da scelte responsabili e sempre più consapevoli” Quando sarà possibile, verrà organizzato, secondo le nuove normative, un incontro con Mitch B., Francesca Lovatelli Caetani e Van Der Kirche e sarà possibile ascoltare live per tutti questo nuovo inno di tutela della nostra Terra. #francescalovatellicaetani

