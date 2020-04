Coronavirus il bollettino del 22 aprile: calano i morti, aumentano i guariti. Ma la brutta notizia è sui tamponi: pessimo segnale verso il lockdown

22 aprile 2020 a

Aumentano i guariti e i tamponi, calano i morti. Il bollettino della Protezione civile sul coronavirus del 22 aprile regala dati a due facce. Salgono, come detto, i tamponi effettuati (+10.975 rispetto a ieri per un totale di oltre 1,5 milioni) e i nuovi contagi salgono di 3.370 unità (+641 rispetto a ieri), segno che l'epidemia non è ancora sotto controllo ed è una pessima notizia in vista della possibile fine del lockdown. Ma si registra anche il nuovo record di pazienti guariti pari a 2.943, in crescita di 220 pazienti rispetto al dato di ieri che aveva già segnato il livello più alto mai raggiunto dall'inizio dell'epidemia. Tornano a scendere anche i decessi pari a 437, in calo di 97 pazienti rispetto a ieri, per un totale di 25.085. Continua ad allentarsi la pressione sulle terapie intensive con 87 ricoveri in meno (2.384 il totale).

