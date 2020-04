Fase 2, da Palazzo Chigi costretti a chiarire: "Congiunti sono anche i fidanzati e affetti stabili"

27 aprile 2020 a

Dopo la confusione sui "congiunti" che nella Fase 2 si possono vedere Palazzo Chigi è costretto a chiarire. A quanto si apprende, nella definizione e nella categoria specifica nominata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la diretta, rientranno anche fidanzati e conviventi che non sono formalmente parenti. Tra i "congiunti" ci sono "anche fidanzati e coppie di fatto", conferma poco dopo le prime indiscrezioni la ministra della Famiglia e le pari opportunità, Elena Bonetti, in una intervista all'Huffington Post, rispondendo a una domanda su uno dei temi che ha animato il dibattito, dopo la pubblicazione del nuovo Dpcm per la fase 2 dell'emergenza coronavirus.

