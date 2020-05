Fase 2, il sondaggio a PiazzaPulita: cosa ne pensano gli italiani? Paese spaccato a metà

01 maggio 2020 a

I risultati del sondaggio di Piazzapulita sulla Fase 2 decisa dal premier Conte vede un sostanziale equilibrio, con i telespettatori che reputano le scelte fatte dal premiernell’ultimo DPCM in maniera soddisfacente che si equivalgono a chi invece è rimasto deluso. In pratica mezzo paese è insodisfatto delle decisioni di Conte sulla Fase 2 a partire dal 4 maggio.

Non è piaciuta a metà degli italiani la conferenza stampa Giuseppe Conte quella della “convivenza con il coronavirus” e della graduale ripartenza dopo il lockdown scattato lo scorso 10 marzo. Una serie di misure che subito hanno suscitato più di un malumore, come per esempio da parte della Cei che con un duro comunicato ha protestato contro la scelta del governo di non dare il via libera alla celebrazioni delle funzioni religiose a eccezione dei funerali dopo però al massimo ci potranno essere 15 persone.

