Fase 2, "troppa gente in giro": al Viminale si pensa già a una nuova stretta, weekend nel mirino

La Fase 2 è appena iniziata e già si pensa a una nuova stretta. Dopo il 4 maggio i cittadini si sono sentiti liberi di uscire, farsi una passeggiata. Eppure sono in tanti, troppi, quelli che non rispettano le più banali regole come indossare la mascherina. E così - secondo Il Messaggero - il Viminale starebbe già pensando a un dietrofront, in particolare durante il weekend. Il rischio c'è ed è grosso. Dati alla mano, la prima giornata, conferma il trend positivo, ma basterà pochissimo a far tornare tutto come prima.

Una situazione che mette in guardia anche le forze di polizia che hanno mantenuto alto il numero delle verifiche, anche se non più a tappeto, ma in zone mirate. Proprio qui si rischiano maggiori assembramenti. "In questo tempo senza precedenti, di smarrimento e di sofferenza, in cui tutti siamo stati costretti a vivere limitazioni mai conosciute prima - ha scritto Luciana Lamorgese ai prefetti- sin da subito siete stati chiamati a svolgere, in prima linea, un ruolo ancor più nevralgico, confrontandovi con compiti nuovi, in una continua e non facile azione di contemperamento tra rigore e comprensione". Ma sembra proprio che si possa essere solo all'inizio.

