PastaPietro, scoprire le tradizioni della pasta fresca in video-meeting

07 maggio 2020 a

a

a



Pietro Visconti è uno chef milanese che da anni tramite Airbnb insegna a turisti italiani e stranieri a cucinare con l'aiuto di nonna Gianna. In sintesi: tu arrivi a casa sua, lui ti mostra come cucinare spaghetti alla chitarra, busiate, orecchiette e mille altre ricette della nostra tradizione più un dolce - per esempio un tiramisu - dopodiché si mangia tutti insieme quello che è stato creato. Con la quarantena invece di rimanere confinata, la sua "impresa" si è allargata all'intero mondo: ha creato un sito e dove si possono acquistare corsi live per imparare i segreti della cucina italiana. Ed è stato subito un successo, tanto che ora gli tocca rimanere alzato tutta la notte in collegamento con gli Stati Uniti e altri continenti.

L'iniziativa si chiama PastaPietro, un progetto che vuole invertire i ruoli. Se prima era necessario venire in Italia per vivere un’esperienza unica e imparare l’arte della pasta e le nostre tradizioni in cucina ora è possibile farlo comodamente da tutto il mondo. Ma non si tratta di un tutorial o di una semplice lezione live, è un evento che sfrutta la tecnologia per qualcosa che ha radici antiche, dove la tecnologia era rappresentata da un torchio o un mattarello: attraverso una app di video meeting è possibile osservare e essere osservati, guardare come compiere un gesto ed essere corretti affinché quel gesto diventi nostro, ma anche di più. Perché ci si ritrova a un tavolo virtuale con un giapponese, un americano, un indiano e una famiglia australiana condividendo un’esperienca che soprattutto in questi periodi è un’iniezione di buon umore".

Facendo conoscere le tradizioni della pasta fresca del nostro paese a turisti da tutto il mondo ci si "reinventa online", offrendo momento di svago e spensieratezza agli italiani (e non solo), insegnando dai tipi di pasta più comuni a quelli dimenticati in una lezione coinvolgente e interattiva, nella quale è come sedere allo stesso tavolo dei tanti altri ospiti collegati, chiacchierando e facendo amicizia, portando i propri amici il tutto con gli occhi attenti di PastaPietro, che in diretta potrà guidarci e controllare quello che stiamo facendo. La riuscita del piatto è garantita così come il divertimento.

PastaPietro: qui il link

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.