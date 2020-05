Napoli, scandalo all'università Federico II: "Sesso in cambio della promozione", sospeso Angelo Scala

07 maggio 2020 a

Scandalo a luci rosse all'università Federico II di Napoli. Un ormai ex docente di Giurisprudenza, Angelo Scala, è stato sospeso dal giudice con l'accusa di corruzione, falso e induzione indebita: avrebbe chiesto prestazioni sessuali ad allievi in cambio di promozione certa all’esame. I pm avevano chiesto il carcere con beneficio dei domiciliari a causa del coronavirus. Dopo una prima perquisizione, Scala si è dimesso dall'ateneo e ha chiesto di essere interrogato. L'inchiesta è condotta da Henry John Woodcock e Francesco Raffaele. Scala, si apprende, è stato sospeso dal gip per nove mesi. Alla Fedrico II era titolare della cattedra di Diritto processuale. Ora dovrà rispondere di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale e induzione indebita a dare utilità, reati commessi in concorso nella su funzione di professore universitario di prima fascia.

