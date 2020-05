Fase 2, sondaggio Pagnoncelli: 6 italiani su 10 vogliono riaprire tutto, cresce l'inquietudine economica e sociale

09 maggio 2020 a

Circa sei italiani su dieci sostengono la riapertura di tutte le attività lavorative: è quanto emerge dal sondaggio di Nando Pagnoncelli, secondo cui il 58% reclama la vera fase 2 mentre soltanto il 24% è convinto che sia necessario prolungare il lockdown per evitare il rischio di un aumento dei contagi. L’aspettativa di apertura è decisamente più elevata nelle regioni del Nord-Est (70%), tra i lavoratori autonomi (65%) - particolarmente toccati dalle misure restrittive - e tra gli elettori dell’opposizione (75%). Inoltre è in aumento l’inquietudine per i risvolti economici e sociali dell’emergenza coronavirus: solo il 14% degli italiani ritiene che l’economia si riprenderà già dal prossimo anno, mentre il 28% prevede la ripresa tra un paio d’anni e il 26% entro cinque anni. “Insomma - ha commentato Pagnoncelli sul Corsera - ci aspettano tempi davvero lunghi e il pronostico degli italiani per una volta non appare influenzato dalla condizione professionale o dalle preferenze politiche”.

