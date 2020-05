Sondaggio di Termometro Politico, Giuseppe Conte al livello più basso di consenso degli ultimi due mesi: la maggioranza degli italiani non si fida di lui

08 maggio 2020 a

L'operato di Giuseppe Conte per far fronte all'emergenza coronavirus non è piaciuto agli italiani che, stando ai sondaggi, hanno deciso di "punirlo". Nelle ultime rivelazioni di Termometro Politico agli intervistati è stato chiesto: "Rispetto a prima della pandemia la sua opinione del capo del governo è migliorata o peggiorata?", Il risultato non lascia speranze al premier: Il 32,1 per cento risponde "migliorata", il 31,2 "peggiorata", l'11,6 “è positiva come prima" e il 23,8 per cento "è negativa come prima".

Non solo, perché la maggioranza degli italiani (55,7 per cento) afferma di non avere fiducia nel presidente del Consiglio a fronte del 43,7 che nutre invece giudizi positivi. In sostanza il premier Conte segna il livello più basso di consenso degli ultimi due mesi consolidando un trend negativo dall’annuncio della Fase 2.

