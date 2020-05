Alessandra Ghisleri, il sondaggio a Tagadà: "Indecisi al 40% come ai tempi della crisi del 2008. La politica dia risposte"

08 maggio 2020 a

"Il governo deve dare degli strumenti", sbotta Alessandra Ghisleri, in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà, su La7. "La politica vive un momento di crisi, tutti i sondaggi danno un 40 per cento di indecisi". Insomma, sottolinea la direttrice di Euromedia Research, c'è una "sfiducia come ai tempi della grande crisi economica del 2008-2011, senza Covid-19. Questo vuol dire che la politica non dà risposte che siano delle indicazioni per poter sopravvivere". "Da qui il delirio dei Navigli", conclude la Ghisleri, "c'è un marasma di informazioni. La gente ascolta il virologo che dice che il virus sta perdendo forza e magari non quello che dice altro".

