Silvia Romano, perché non abbiamo mai visto un suo video? Il sospetto: il governo sapeva della conversione"

12 maggio 2020 a

Come mai prima del riscatto non è saltato fuori neanche un video per provare che Silvia Romano fosse ancora in vita? È uno dei principali quesiti che Il Giornale pone a Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, che hanno avuto l’effetto inverso di quello desiderato: speravano di essere osannati, e invece sono finiti in un mare di polemiche in cui a stento riescono a rimanere a galla. Se in passato sono emersi video, più o meno drammatici, di ostaggi italiani finiti tra le mani dei terroristi, finora sulla cooperante milanese di 24 anni non è saltato fuori nulla. Per certo nulla che gli italiani hanno potuto vedere.

"Non facciamo niente". Silvia, le drammatiche parole della madre al Tg3 (e la dura accusa alla Onlus)

“Forse nei filmati che gli Al Shabaab hanno girato - è la teoria de Il Giornale - era già evidente la sindrome di Mogadiscio. E tirarla fuori significava non tanto liberare un ostaggio trattenuto in condizioni terribili, ma evitare che i cugini somali di Al Qaida continuassero a manipolare la cooperante. Non solo il governo, ma l’antiterrorismo dei carabinieri e la procura di Roma dovrebbero seriamente chiedersi fino a che punto è arrivata questa manipolazione”. Insomma, Il Giornale vuole vederci chiaro e sapere se Silvia è una vittima e una testimone attendibile. A riguardo qualche dubbio lo ha espresso anche lo zio Alberto Fumagalli, secondo cui la Romano è stata “inquadrata o addestrata” e avrebbe addirittura subito “il lavaggio del cervello”, per questo sarebbe tornata in Italia dopo 18 mesi convertita all’Islam con il nome di Aisha.

