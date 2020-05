Coronavirus, il bollettino del 17 maggio: minimo storico dei nuovi contagi, ma la metà sono in Lombardia

17 maggio 2020 a

a

a

Scende ancora il numero quotidiano delle vittime, oggi 145, Un nuovo minimo rispetto all'inizio del lockdown ed è l'incremento più basso che si si registri dal 9 marzo scorso, a conferma del trend di discesa dell'epidemia. Cala anche il numero degli attualmente positivi che è sotto la soglia dei 70mila (non succedeva dal 28 marzo).

Morti ai minimi dal 9 marzo, ma il virus stritola la Lombardia: boom di contagi

Dei 675 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 326 nuovi positivi (il 48,2% dei nuovi contagi). Mentre il numero di tamponi effettuati da inizio emergenza supera quota 3 milioni.Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l'incremento di casi è di 64 casi in Piemonte, 50 in Emilia Romagna, di 13 in Veneto, di 35 in Toscana, di 48 in Liguria e di 50 nel Lazio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.