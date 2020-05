Andrea Marcucci, così il business del plasma finisce in mano al senatore Pd

17 maggio 2020 a

A produre il plasma iperimmune industriale sarà l'azienda di famiglia di un senatore Pd. Lo scrive il Giornale. Grazie a una sperimentazione partita con l'ok del governo, di cui l' esponente dem ha un ruolo di primissimo piano. Tutto nasce dopo che il mondo politico e la comunità scientifica hanno capito che la sperimentazione sul sangue può dare buoni frutti, l'Istituto Superiore di Sanità fa partire una sperimentazione nazionale. Al protocollo aderiscono quattro Regioni, tutte a guida Pd.



Insomma, il plasma donato gratuitamente dai convalescenti italiani è finito per diventare un prodotto industriale di un'azienda privata che, evidentemente, non lavorerà gratis. E l'ad di questa azienda è Paolo Marcucci, fratello di Andrea Marcucci, capogruppo in Senato del Pd, esattamente come è del Pd la regione cui è stata affidata la sperimentazione nazionale. Con il beneplacito dell'Iss. La chiusura del Giornale è altamente ironica: È come se ai tempi del governo Berlusconi lo Stato avesse assegnato a una multinazionale in mano alla famiglia di un senatore di Forza Italia un affare miliardario. Ma i conflitti d' interesse, si sa, può evocarli solo la sinistra o i grillini. Ai tempi del governo gialloverde si chiamano coincidenze, conclude il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti.

