Coronavirus, il bollettino: risalgono i contagi e i morti, la Lombardia è osservata speciale

L’ultimo bollettino parla di 813 nuovi contagi e di 162 morti nelle ultime 24 ore a causa del coronavirus. Il dato degli infetti è quasi raddoppiato rispetto a ieri (+451), così come i decessi sono risaliti sensibilmente, dopo che erano scesi sotto i 100 per la prima volta dal 9 marzo. Il numero più positivo è però quello legato alle persone attualmente positive: sono 65.129, 1.424 in meno rispetto a 24 ore fa. Contestualmente crescono i guariti (+2.075), che adesso ammontano a 129.401 a fronte di 32.169 decessi. Anche oggi la maggior parte dei contagi e dei decessi si sono registrati in Lombardia: i nuovi casi positivi sono 462, mentre ieri erano stati 175, mentre i morti sono 54 (24 ore fa erano stati 24).

