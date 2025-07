Ventimiglia, bimbo di 5 anni scomparso dal camping: "Non parla ma riconosce la musica"

Sono ore di apprensione quelle che vedono la comunità di Latte impegnata nella ricerca di Alain. Il bimbo di 5 anni si è allontanato dal camping "Por la mar" nel comune di Ventimiglia in cui si trovava con la famiglia in vacanza. Il piccolo, di origine asiatica, ma nato nel Torinese, è scomparso da diverse ore. Indossa una t-shirt bianca e pantaloncini verdi. Secondo quanto ricostruito anche dalle telecamere della zona, si sarebbe allontanato mentre suo padre montava una tenda da campeggio.

I video lo immortalano mentre esce dalla struttura intorno alle 19:15. Poco dopo un uomo lo ha visto sull'Aurelia e lo ha aiutato ad attraversare la strada, convinto che i genitori si trovassero nei pressi di un supermercato di Latte. Tanta la mobilitazione: dai soccorsi, agli ospiti del campeggio, fino ai vigili del fuoco che hanno predisposto l'Unita' di crisi locale (Ucl). Al setaccio l'area, con l'ausilio di droni dotati di termocamere, in grado di rilevare e visualizzare le radiazioni infrarosse emesse dagli oggetti e misurarne la temperatura. Per ora le ricerche compiute nella notte non hanno portato risultati.