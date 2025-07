Grosseto, anziano entra al super con la minicar: "La birra pesa troppo"

È entrato in un supermercato con la sua minicar. Tutto vero. È accaduto ad Albinia, in provincia di Grosseto. Qui un signore ha pensato bene di arrivare in macchina direttamente all'interno del negozio, per poi parcheggiare la vettura tra le corsie degli scaffali. "Le borse pesano - si è giustificato - e io devo fare la spesa". Una scena a dir poco surreale, quella immortalata da diversi clienti.

L'anziano è entrato nel supermarket situato vicino alla strada. Nel corso della giornata, in base ai racconti, aveva provato la stessa manovra anche in negozi di Albinia ma in questi casi era stato rimandato indietro. Il suo problema? Le birre pesavano troppo. Eppure, stando al Tirreno, l'anziano con la sua minicar ha scorrazzato per tutta Albinia lasciando l'auto dove capitava: davanti la farmacia, per esempio, proprio sul marciapiede, dove altre persone erano impossibilitate a camminare.