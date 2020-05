Silvia Romano, sondaggio Pagnoncelli per DiMartedì: effetto-boomerang per il governo

20 maggio 2020 a

La liberazione di Silvia Romano continua ad essere argomento di discussione dei salotti televisivi. Tutti sono felici del fatto che la 25enne milanese sia tornata a casa sana e salva dopo 18 lunghi mesi passati sotto sequestro, ma tiene ancora banco il tema del presunto riscatto. Si è parlato di una cifra vicina ai 4 milioni, ma ovviamente non c’è alcuna conferma ufficiale, anzi il ministro Luigi Di Maio ha pubblicamente dichiarato che non gli risulta alcun riscatto. Al di là delle dichiarazioni di facciata, la maggioranza degli italiani ritiene che un prezzo per la liberazione di Silvia sia stato pagato: secondo il sondaggio di Nando Pagnoncelli per DiMartedì, il 42% degli intervistati ritiene che sia sbagliato che lo Stato abbia pagato un riscatto. Il 36% è a favore, ma una percentuale piuttosto elevata (22%) preferisce non sbilanciarsi su un argomento così spinoso.

