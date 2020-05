Inps, Tridico: "Abbiamo dato soldi a 5 milioni di italiani". Meloni: "Peggio di Di Maio". Salvini: "Ridicolo"

25 maggio 2020 a

a

a

"Se a gennaio qualcuno mi avesse detto che oggi avremmo gestito 26 miliardi di euro (oltre ai 10 del decreto Cura Italia), riuscendo a coprire 18 milioni di persone (e 11 milioni di persone nel decreto Cura Italia), io lo avrei scambiato per un matto. Invece è esattamente quello che stiamo facendo". Parole del presidente dell'Inps, Pasquale Tridico. "Su 7,5 milioni di potenziali percettori, noi abbiamo già pagato, tra conguagli e pagamenti diretti, casse integrazioni a 5 milioni di cittadini. Ma le attese sono finite e - copriremo in breve tutti coloro che hanno diritto", sempre Tridico in una intervista a Tpi.

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FGiorgiaMeloni%2Fstatus%2F1264621819165921286&widget=Tweet

Intervista che ha provocato la reazione polemica dei due leader del centrodestra (Giorgia Meloni e Matteo Salvini) che su Twitter si sono scagliati contro Tridico. Prima la Meloni: "Proclama domenicale di Tridico, presidente a Cinquestelle dell'Inps: "Stiamo riempiendo di soldi gli italiani". L'allievo Tridico ha superato il maestro Luigi Di Maio, che aveva solo "abolito la povertà". Senza parole". Poi questa mattina Salvini: "Stiamo riempiendo di soldi gli italiani...” Ma il presidente dell’Inps ha finito di dire sciocchezze? Prima si inventa gli hacker quando il sito Inps va in palla, poi ci mette due mesi per (non) pagare la cassa integrazione a milioni di italiani, alla fine ci dice quanto è bravo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.