Coronavirus, la Grecia "apre" ai turisti italiani, ma chi viene dalle regioni a rischio deve sottoporsi a tampone: cosa rischia

31 maggio 2020 a

a

a

La Grecia cambia idea e "apre" ai turisti italiani, ma con una postilla che sa tanto di scusa per rimandarli tutti a casa. Dal 15 giugno al 30 giugno i voli internazionali sono ammessi negli aeroporti di Atene e Salonicco. Se il viaggio è stato effettuato da uno degli aeroporti presenti nell'elenco delle aree colpite stilato dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa), in cui rientrano gli aeroporti di Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna, i passeggeri verranno sottoposti a test all'arrivo. È richiesto il soggiorno di una notte in un albergo designato.

Non solo Grecia, chi ci tratta come appestati: i Paesi che sfregiano l'Italia

Se il test è negativo, il passeggero si mette in auto-quarantena per 7 giorni. Se il test è positivo, il passeggero viene messo in quarantena sotto controllo per 14 giorni, secondo quanto si legge sul sito dell'ambasciata greca in Italia. In entrambi i casi, sembra abbastanza evidente la conseguenza diretta: chi ha 7 giorni di vacanza (non parliamo di 14) da buttare? A chi non potrà effettuare il tampone in Italia, dunque, di fatto non converrà di certo dirigersi in Grecia. Per Atene tutto risolto, dunque.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.