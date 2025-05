Garlasco, blitz nella casa di due amici di Sempio: ecco chi sono

Ma non solo, perché come riporta Il Giorno, i nomi dei due amici emergono anche per alcuni contatti telefonici che ci sarebbero stati con Sempio la mattina del 13 agosto 2007, giorno del delitto. Quella mattina Sempio scambiò dei messaggi coi due ragazzi che raccontarono di essere stati tutta la mattina a casa, in paese. Secondo gli inquirenti, invece, le celle telefoniche segnalano che nessuno dei due fosse a Garlasco. Alle 9.58 del 13 agosto 2007 - si legge negli atti - Sempio chiamò Mattia Capra, agganciando la cella telefonica di Garlasco. Una conversazione di un secondo, ovvero probabilmente l'amico non rispose. Poi, Sempio si sarebbe spostato con la macchina, stando alla sua versione, verso Vigevano per andare in una libreria. Rientrato a Garlasco, scrivevano i magistrati, "fu contattato dagli amici". E Capra, in particolare, gli mandò un messaggio alle 11.10.