Leone XIV, 8 milioni di follower in 24 ore: Papa da record

Boom di follower per Leone XIV sui social. Basti pensare che, come si legge nel report di Arcadia, in appena 24 ore il nuovo account aperto su Instagram dal Papa ha superato la barriera degli 8 milioni di follower. La crescita dei seguaci del Santo Padre è stata esponenziale: 337.500 persone ogni ora, 5.625 ogni minuto, 93.7 ogni secondo.

Il "fandom" dell'americano Robert Prevost si sta avvicinando velocemente al numero totale di follower del suo precedessore, Bergoglio, che al 20 aprile 2025 ne contava 9.882.542. Leone XIV, quindi, ha scelto di mantenere attiva la presenza sui social media attraverso gli account ufficiali papali su X e Instagram. "La pace sia con tutti voi! Questo è il primo saluto del Cristo Risorto, il Buon Pastore. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, tutte le persone, ovunque siano, tutti i popoli, tutta la terra", il primo messaggio del Pontefice in diverse lingue con 17 foto.