Andrea Sempio, "sequestrati vecchi diari": cosa ci scriveva

Mentre il legale di Andrea Sempio precisa che non è stato trovato nulla di rilevante nelle nuove perquisizioni, emergono ulteriori dettagli. Stando all'Adnkronos, i carabinieri di Milano - nella perquisizione nella casa di Garlasco dei genitori dell'indagato in concorso per l'omicidio di Chiara Poggi - avrebbero sequestrato "appunti scritti a mano e conservati in alcune scatole, vecchi 'diari' di Sempio". Insomma, fogli "in cui prendeva appunti su come piacere alle ragazze, ma anche la copia forense del contenuto di nuovi e vecchi telefoni.

Nel frattempo sulla vicenda tornano i nomi di due amici di Sempio ma anche di Marco Poggi, fratello della vittima, e una cugina di quest'ultima. I tre, nessuno indagato, sono tornati al centro delle indagini. La Procura vuole infatti capire se i due amici possano custodire elementi utili per puntellare indizi a carico dell'amico 37enne. Alle 9.58 del 13 agosto 2007 Sempio, come si legge negli atti che nel 2017 portarono all'archiviazione, chiamò Mattia Capra. Telefonata di un secondo perché probabilmente l'amico non rispose. Poi Sempio si sarebbe spostato con la macchina, stando alla sua versione che non convince i pm, verso Vigevano per andare in una libreria. Rientrato a Garlasco "fu contattato dagli amici". E Capra gli mandò un messaggio alle 11.10.