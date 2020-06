Laura Siani, la morte misteriosa della pm di Lecco: era la figlia del musicista Dino Siani

02 giugno 2020 a

Choc a Lecco: è stata trovata morta a 44 anni Laura Siani. Il giovane magistrato, nonché sostituto procuratore in servizio alla Procura lecchese, è stata trovata senza vita la scorsa notte nella sua abitazione nel centro della città. Impossibile da ricostruire, per ora, il motivo del decesso segnalato dal vicino di casa. Stando ai primi rilievi si ipotizza un gesto volontario, ma saranno il procuratore capo Antonio Chiappani e i suoi più stretti collaboratori e i carabinieri a dover indagare. Originaria di Mandello del Lario, sempre in provincia di Lecco, il magistrato era figlia del noto musicista Dino Siani e sorella di Giorgio Siani, ex sindaco di Mandello.

