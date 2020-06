Coronavirus, buone notizie nel bollettino del 4 giugno: i nuovi contagi raggiungono il minimo

04 giugno 2020 a

Buone notizie nel bollettino di oggi, giovedì 4 maggio. La Protezione civile ha infatti registrato un calo del numero di nuovi positivi al Covid-19 su base quotidiana, anche a fronte di un aumento dei tamponi, 12 mila in più rispetto al dato di ieri. Ancora stabile sotto quota 100, ma in leggera crescita (per la precisione 88) il numero di decessi. La cifra vede ben nove regioni a zero casi e 7 con meno di 5. Nelle ultime 24 ore infatti sono stati registrati 177 nuovi casi, 144 in meno rispetto alla rilevazione precedente per un totale, da inizio emergenza, di 234.013 contagi.

Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 161.895 con un incremento di 957 persone rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 338 sono in cura presso le terapie intensive 15 pazienti in meno rispetto a ieri; mentre 5.503 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 239 pazienti.

