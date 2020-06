Irene Pivetti indagata per riciclaggio, blitz della Finanza a casa sua: le mascherine non c'entrano

09 giugno 2020 a

Un periodo horror per Irene Pivetti. Non solo il caso delle mascherine: si apprende infatti che l'ex presidente della Camera è indagata per riciclaggio. La Guradia di Finanza nella mattinata di martedì 9 maggio ha infatti perquisito la casa della Pivetti, nell'ambito di un'inchiesta avviata da tempo e portata avanti nel massimo riserbo dalla procura del capoluogo lombardo. Secondo quanto si apprende, sono stati acquisiti documenti e materiale informativo. Gli uomini del Nucelo di Milano delle Fiamme Gialle si sono presentate alla porta della Pivetti in zona Porta Venezia, di primo mattino, alla ricerca di documenti che possano supportare l'indagine. Come detto, il caso delle mascherine importate dalla Cina e che ha recentemente trascinato la Pivetti al centro delle cronace nazionali non ha nulla a che fare con questa inchiesta di riciclaggio.

