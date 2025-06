Omicidio di Villa Pamphili, il dettaglio del piede di Anastasia dietro la svolta

Ora la donna trovata morta a Villa Pamphili ha un nome e cognome. La ragazza si chiamava Anastasia Trofimova, nata a Omsk, in Russia, e aveva 28 anni. Lo chiarisce la procura di Roma in una nota precisando che l'identificazione è stata resa possibile "grazie alla collaborazione della FBI e delle autorità maltesi". Dalle indagini risulta che la giovane era entrata a Malta nel settembre 2023 utilizzando il passaporto che reca le indicazioni anagrafiche. Presso l'ambasciata statunitense a Malta era stata avviata la pratica di registrazione della bambina con il nominativo di Andromeda Ford, nata a Malta il 14 giugno 2024. "La comparazione delle impronte della vittima con quelle riportate sul passaporto consentirà di acquisire definitiva certezza in merito alla identificazione", precisa la procura che coordina le indagini.

Una svolta era arrivata anche grazie all'intervento di Chi l'ha visto. Il programma di Rai 3 ha dato voce a una telespettatrice che ha riferito di aver riconosciuto la figlia. "È mia figlia", ha detto la signora alla trasmissione condotta da Federica Sciarelli. La ragazza era andata a studiare inglese a Malta, dove aveva conosciuto Rexal Ford. La madre l'ha sentita l'ultima volta in videochiamata il 27 maggio.