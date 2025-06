Sondaggio, una supermedia esplosiva: chi crolla a sinistra

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si conferma primo partito nell'ultima Supermedia Agi/YouTrend. Questa volta la rilevazione aiuta a vedere cosa si è mosso rispetto alla situazione che ha preceduto l'ultima fase della campagna elettorale per i referendum e, in alcune città, per i ballottaggi. Le tendenze sono comunque simili a quelle di un mese fa, con FdI e Forza Italia sostanzialmente stabili, una lieve crescita del Pd e un leggero calo per il Movimento 5 Stelle, la Lega e i centristi.

Un -0,1 si registra per il partito della presidente del Consiglio, che così si porta al 29,9%. Sempre e comunque in netto vantaggio rispetto al secondo partito nonché primo partito di opposizione, il Pd di Elly Schlein, che guadagna uno 0,7 e si attesta al 22,7. Oltre 7 i punti che dividono FdI dai dem. Al terzo posto i pentastellati di Giuseppe Conte che perdono lo 0,4 e calano al 12,1. A seguire ecco Forza Italia di Antonio Tajani stabile al 9, la Lega di Matteo Salvini che perde lo 0,3 e si porta all'8,4, e Alleanza Verdi e Sinistra che prende un +0,2 e sale al 6,5.