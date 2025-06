Garlasco, è giallo sulla traccia 10: "A chi appartiene"

"L'altro giorno - ha detto la legale prima dell'inizio dell'incidente probatorio - abbiamo fatto due tamponi: un tampone con il quale si è grattato praticamente tutto il materiale biologico per la caratterizzazione genetica e poi un tampone residuo per fare lo Obt test", cioè la ricerca di sangue.

Secondo giorno di incidente probatorio. La mattinata di giovedì 19 giugno inizia con la classificazione e le analisi di reperti nel laboratorio di biologia della questura di Milano nell'ambito della nuova inchiesta per l'omicidio di Garlasco . Si finirà l'esame delle restanti 18 su 35 impronte contenute su pellicole di acetato. Gli accertamenti saranno solo genetici con campionatura di possibili tracce di Dna e sulla presenza di sangue. Proprio in merito a questo è intervenuto l'avvocato Giada Bocellari , che difende Alberto Stas i, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi . Nel mirino la "traccia 10".

"Mentre su tutte le impronte direi che si vede che non c'è sangue, sulla 10 ci sono dei dubbi - ha proseguito -. Abbiamo chiesto che, siccome il secondo tampone che abbiamo fatto era sul residuo, si faccia un'analisi più approfondita sul tampone per la caratterizzazione genetica". La traccia è già risultata non essere né dell'attuale indagato, Andrea Sempio, né del condannato Stasi. Insomma, la traccia 10 appartiene a una terza persona. "Proprio in un'ottica di accertamento della verità e di dare tutti i dati possibili che ci sono, questo credo che sia un atteggiamento, come dico spesso io, laico".