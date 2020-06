Sixthcontinent: le conclusioni dell'Agcm sono solo ipotesi

10 giugno 2020 a

Sixthcontinent chiarisce che le conclusioni preliminari degli Uffici inquirenti dell’AGCM, nell’ambito del procedimento PS11332, pubblicate su alcuni Social sono solo ipotesi non ancora verificate dal Collegio dell’AGCM che dovrà esprimere una decisione in merito, decisione peraltro non definitiva perché soggetta al vaglio dei Giudici amministrativi.

Sixthcontinent confida che l’Autorità possa valorizzare le corpose prove documentaliche saranno prodotte in corso di istruttoria, che dimostreranno come Sixthcontinent, che ha sempre operato nel rispetto delle regole, è stata vittima di condotte di probabile rilevanza penale e che, infatti, si sono tradotte in un esposto da parte della Società presso la competente Procura della Repubblica.

Sixthcontinent è sicura che la rappresentazione dei fatti oggetto del procedimento che verrà offerta al Collegio dell’AGCM, garantirà il riconoscimento della verità e dei valori, a cui la propria condotta è sempre stata ispirata.



Dal 2015 ad oggi SixthContinent ha trasformato in Italia milioni di euro dei Budget Pubblicitari delle Aziende in contributi per gli acquisti dei Consumatori e questo è il principio cardine dell’Azienda su cui si basa ogni azione e decisione.

In ogni caso, Sixthcontinent si riserva ogni strumento a tutela dei propri diritti e interessi e, in tale contesto, ha già dato mandato ai propri legali di fiducia – Studio Lipani Catricalà & Partners – di impugnare dinanzi al Giudice amministrativo il provvedimento adottato dall’Autorità per presunta inottemperanza alla misura cautelare adottata nel febbraio scorso.

