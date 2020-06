Salvatore Parolisi ha ucciso la moglie Melania Rea nel 2011: nuova vita, fuori dal carcere per la laurea

14 giugno 2020 a

Salvatore Parolisi, condannato a vent' anni di carcere per l'omicidio della moglie Melania Rea (che risale al 18 maggio 2011), potrebbe presto poter uscire dal carcere di Bollate, in provincia di Milano, in cui è recluso per seguire le lezioni universitarie di giurisprudenza, sostenere gli esami e poter infine conseguire la laurea. La rivelazione è stata data dalla trasmissione di Rete4 Quarto Grado.

L'ex militare, che si starebbe già dedicando con serietà agli studi, sta attualmente lavorando al call center proprio del carcere di Bollate: già lo scorso gennaio avrebbe presentato domanda per poter seguire le lezioni universitarie - si parlava di permessi già questo giugno - ma l'emergenza legata al coronavirus ha poi bloccato tutto. Ora si parla di un permesso che potrebbe venirgli concesso a partire dal prossimo autunno. Di certo un provvedimento che, se dovesse concretizzarsi, innescherebbe discussioni e polemiche.

