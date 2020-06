Alex Zanardi "parlava dopo l'incidente, poi sull'ambulanza...". Il bollettino: in condizioni gravissime

19 giugno 2020 a

"Dopo l'incidente parlava, sull'ambulanza non so". Alex Zanardi è in condizioni gravissime al Policlinico di Siena e le parole del ct del ciclismo paralimpico Mario Valentini gettano una luce angosciante su quanto accaduto nel pomeriggio. Il 53enne bolognese ex pilota di F1 e Formula Indy, amputato ad entrambe le gambe dopo un devastante incidente in pista in Germania nel 2001 e diventato un atleta paralimpico di livello mondiale, si è scontrato in Val d'Orcia, all'altezza di Pienza (Siena) contro un mezzo pesante mentre partecipava alla staffetta in handbike di "Obiettivo 3". Un'attività a favore degli atleti disabili finita in disgrazia. "Si è imbarcato ed è finito nell'altra corsia, la colpa è sua", ha spiegato distrutto il ct Valentini.

Ora, come spiega il secondo bollettino diffuso poco prima delle 22,30 dal policlinico di Santa Maria alle Scotte di Siena, Zanardi lotta tra la vita e la morte. "L'intervento neurochirurgico e maxillo-facciale a cui è stato sottoposto l'atleta, a causa del grave trauma cranico riportato, è iniziato poco dopo le 19 e si è concluso poco prima delle 22 -si legge -. Il paziente è stato poi trasferito in terapia intensiva, in prognosi riservata. Le sue condizioni di salute sono gravissime". L'intervento in sala operatoria è stato diretto dal dottore Giuseppe Oliveri, primario della neurochirurgia. Il terzo bollettino medico dell'ospedale sarà diffuso in base all'evoluzione del paziente e comunque non prima delle 10.30 di domani mattina. A Zanardi sono arrivati gli incoraggiamenti di tutte le autorità politiche e dello sport: un campione in grado di unire tutto il paese, incondizionatamente.

