Chiara Bariffi, parla il medico che l'aveva in cura: "È stata uccisa", quei dettagli nelle carte del processo sul mistero del lago di Lecco

Chiara Bariffi è stata uccisa, niente incidente. Questa la tesi dello psicoterapeuta Enrico Magni che vuole far luce sul mistero che avvolge il lago di Lecco dal 2002. "Chiara è stata uccisa, non è stato un incidente, ma un omicidio. Un caso che resta irrisolto. Eppure basterebbe rileggere le carte del processo per trovare elementi utili per riaprire le indagini. Mi auguro che qualcuno voglia e possa farlo perché a distanza di tanti anni restano i dubbi e le domande. Magni era il medico che aveva in cura la giovane di Bellano scomparsa nel nulla e ritrovata cadavere in fondo al lago tre anni dopo.

Ad avvallare la tesi dell'esperto un dettaglio dell'auto della trentenne: "La macchina era spenta nel momento in cui finì in acqua — racconta al Corriere —, il punto della caduta, prima della galleria che porta a Dervio, incompatibile con l’ipotesi accidentale, l’autopsia ha stabilito che è annegata". Secondo Magni la giovane, dopo essersi sentita male per un cocktail di alcol, droga e psicofarmaci, sarebbe stata gettata nel lago da chi forse la credeva già morta. Un mistero ancora non risolto però.

