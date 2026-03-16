Paolo Pazzaglia, trovato morto il candidato sindaco di La Spezia: è giallo

Trovato morto a La Spezia il più volte candidato sindaco Paolo Pazzaglia. La scoperta è stata fatta da un passante, che si è accorto del 52enne ormai senza vita lungo la strada litoranea che collega il capoluogo ligure con le Cinque Terre. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Di recente, si era parlato di lui per un caso giudiziario: era stato accusato di atti persecutori e diffamazione.

Gli inquirenti, ora, indagheranno per fare luce su quanto accaduto. Al momento nessuna pista sarebbe esclusa. Anche se le ipotesi più probabili sono due: il malore o l’incidente. Pazzaglia si era candidato per diventare primo cittadino de La Spezia anche per le prossime elezioni comunali, previste nel 2027. Tuttavia, la sua candidatura era in bilico proprio per via dell’indagine che lo vedeva coinvolto. A denunciarlo, nei mesi scorsi, l'ex compagna, che lo aveva accusato di minacce e diffamazione nei suoi confronti anche attraverso i social. Stando all'accusa, l'uomo avrebbe inviato ad altre persone alcune fotografie della donna, anche senza veli. Altri scatti, invece, li avrebbe pubblicati su un profilo social aperto a tutti.