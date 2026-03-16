Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Paolo Pazzaglia, trovato morto il candidato sindaco di La Spezia: è giallo

di
Libero logo
lunedì 16 marzo 2026
Paolo Pazzaglia, trovato morto il candidato sindaco di La Spezia: è giallo

1' di lettura

Trovato morto a La Spezia il più volte candidato sindaco Paolo Pazzaglia. La scoperta è stata fatta da un passante, che si è accorto del 52enne ormai senza vita lungo la strada litoranea che collega il capoluogo ligure con le Cinque Terre. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Di recente, si era parlato di lui per un caso giudiziario: era stato accusato di atti persecutori e diffamazione.

Gli inquirenti, ora, indagheranno per fare luce su quanto accaduto. Al momento nessuna pista sarebbe esclusa. Anche se le ipotesi più probabili sono due: il malore o l’incidente. Pazzaglia si era candidato per diventare primo cittadino de La Spezia anche per le prossime elezioni comunali, previste nel 2027. Tuttavia, la sua candidatura era in bilico proprio per via dell’indagine che lo vedeva coinvolto. A denunciarlo, nei mesi scorsi, l'ex compagna, che lo aveva accusato di minacce e diffamazione nei suoi confronti anche attraverso i social. Stando all'accusa, l'uomo avrebbe inviato ad altre persone alcune fotografie della donna, anche senza veli. Altri scatti, invece, li avrebbe pubblicati su un profilo social aperto a tutti.

Roma, tamponamento tra tram: 10 feriti, mistero sulla dinamica

Sono dieci al momento i feriti dopo il tamponamento tra due tram su via Prenestina a Roma. Tutti sono stati tr...
tag
la spezia
paolo pazzaglia

Gli sconti stanno a zero Dritto e Rovescio, ricetta estrema di Giuseppe Cruciani: "Repressione"

Omicidio Abu Youssef La Spezia, Valditara: "Va ricostruita la cultura del rispetto partendo dalla scuola"

Sindaca di Genova La Spezia, Silvia Salis contro il governo: "Il decretino spot"

ti potrebbero interessare

Roma, orrore in metrò: abusi su un 16enne, la belva arrestata in flagranza di reato

Roma, orrore in metrò: abusi su un 16enne, la belva arrestata in flagranza di reato

Alberto Stasi, nel team-legale entra Elisabetta Aldrovandi: chi vuole portare alla sbarra

Alberto Stasi, nel team-legale entra Elisabetta Aldrovandi: chi vuole portare alla sbarra

Garlasco, le palline di carta sul tavolo dei Poggi: l'ultimo mistero

Garlasco, le palline di carta sul tavolo dei Poggi: l'ultimo mistero

Ignazio La Russa riceve la Famiglia nel Bosco? Il Pd lo infanga

Ignazio La Russa riceve la Famiglia nel Bosco? Il Pd lo infanga