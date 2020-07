Margno, Mario Bressi e la mail alla moglie: "Da domani avrai problemi più grossi della mensa"

02 luglio 2020 a

Dopo aver strangolato a mani nude i due figli, Mario Bressi ha mandato una mail alla moglie Daniela Fumagalli. Lui a Margno in Valsassina, dov'era andato per un weekend insieme ai gemellini Diego ed Elena, 12 anni, lei ignara dell'orrore a Gessate, dove la famiglia risiedeva. Uno dei passaggi più agghiaccianti e deliranti è quello riportato dal Quotidiano nazionale: "Prenderò il volo, domani avrai problemi ben più grossi della mensa dei bambini".

Una frase che testimonia quanto l'odio covato da Bressi verso la moglie, giudicata "colpevole" di aver voluto la separazione, avesse raggiunto livelli patologici, terrificanti. In quella stessa mail, ha annunciato con terrificante sangue fretto l'estremo gesto già compiuto: "Hanno già preso il volo", ha scritto riguardo ai figli, espressione sadica a cui il suicidio dell'uomo, avvenuto poco dopo, aggiunge una raggelante ironia. Ora si tratta solo di capire, dagli esami tossicologici che seguono l'autopsia, se in un unico gesto di pietà Bressi abbia sedato dopo cena i figli, prima di ucciderli in quella che i medici hanno definito "una fine atroce".

