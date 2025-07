Ravenna, "portate via il magrebino o ci penso io"

Un 17enne è stato accoltellato a Ravenna, in pieno centro storico. A colpirlo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un altro minorenne di origini tunisine, poi fuggito verso via Cavour. L'aggressore è stato rintracciato e bloccato dalla Polizia nei pressi di Porta Adriana. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. Anche l'autore dell'aggressione è stato accompagnato al pronto soccorso dopo aver accusato un malore. L'episodio è avvenuto ieri sera, martedì 15 luglio, intorno alla mezzanotte.

Il 17enne di origini tunisine è indagato per lesioni personali aggravate, detenzione di sostanze stupefacenti e di oggetti atti a offendere. Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe sfociata dopo alcuni apprezzamenti non graditi a una ragazza, la sorella della vittima. L'aggressore, 17enne tunisino già gravato da ulteriori reati, avrebbe colpito il coetaneo al culmine della lite ed è stato poi trovato in possesso di 11 grammi di hashish. È stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna e accompagnato presso la comunità dove era affidato.