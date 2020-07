Italia, procedura d'infrazione dalla Commissione Ue: voucher e rimborsi per i voli saltati, "violate le norme europee"

02 luglio 2020 a

a

a

Italia e Grecia rischiano una procedura d'infrazione dall'Unione europea. La Commissione Ue ha aperto la procedura per non avere rispettato le regole sui diritti dei passeggeri perché durante l'emergenza coronavirus i due Paesi hanno adottato legislazioni che permettono alle compagnie aeree e/o di navigazione di offrire voucher quale unica forma di risarcimento ai voli e viaggi annullati a causa della pandemia (e non anche il rimborso come prescrive la legge europea). I due Stati hanno ricevuto una lettera di costituzione in mora che costituisce la prima fase della procedura di infrazione delle norme Ue. Hanno due mesi di tempo per rispondere.

