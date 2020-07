Coronavirus, tre cluster in Toscana in casa di immigrati: "Non capiscono il valore della mascherina"

04 luglio 2020 a

a

a

Dopo il Veneto anche la Toscana si prepara a nuove ordinanze restrittive per ridurre i casi di cluster di coronavirus. In Toscana nelle ultime 2 settimane sono stati registrati 3 cluster familiari: sono 18 persone, straniere, che rappresentano più del 40% dei nuovi casi. Per questa ragione il Governatore Enrico Rossi ha firmato un'ordinanza per ridurre i contagi dovuto al sovraffollamento in casa con l'utilizzo dell'albergo sanitario. Una mossa, spiegano dalla Regione Toscana, causata da contagi riscontrati i famiglie di immigrati, a cui è difficile trasmettere "il valore della protezione primaria-mascherina".

Non solo il manager, la donna cinese che rifiuta di collaborare: focolaio in Veneto, scoperta inquietante



La nuova ordinanza predispone anche anche che quando si riscontrano casi di contagi all'interno di comunità di immigrati si predisponga una adeguata iniziativa al fine di accrescere il numero dei test all'interno di quella determinata comunità e quindi tenere maggiormente sotto controllo la situazione per tracciare e trattare eventuali casi.

I dipartimenti di prevenzione stanno inoltre segnalando alla Regione criticità relativamente alle persone che rientrano in aereo da Paesi per i quali é necessaria la quarantena: la comunicazione sull'obbligo di notificare la propria presenza alle Asl sarebbe rara o assente. Il che renderebbe poi difficile tracciare i rientri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.