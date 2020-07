Veneto, il nuovo focolaio? Non solo il manager: la donna cinese positiva al coronavirus che rifiuta di collaborare

04 luglio 2020 a

a

a

Un mistero aleggia sul nuovo focolaio da coronavirus del Veneto. A far nutrire i sospetti è una donna cinese, collegata al caso indice (quello del manager positivo della Laserjet di Pojana Maggiore che ha rifiutato il ricovero e proseguito la sua vita sociale ndr). La donna, che si è rifiutata di fornire la lista di contatti e informare l'Ulss del suo lavoro, si è presentata il 29 giugno al Pronto soccorso di Schiavonia con vomito, febbre e diarrea. Secondo quanto riportato dal Gazzettino avrebbe prima dichiarato di essere disoccupata, poi ha detto di gestire una profumeria ad Adria e di aver svolto attività anche a Lozzo Atestino, Agugliaro, Veggiano. Tutte zone limitrofe a Vo'.

"Il caso vicentino ha aspetti non irrilevanti". Zaia teme il peggio: altra ondata di virus in arrivo? L'urgente appello a Conte

Come la cinese anche il manager vicentino non ha voluto informare circa la sua rete di contatti. L'Ulss non è addirittura a conoscenza dei nomi di chi era nel furgone con l'uomo di ritorno dalla Serbia. Viaggio nel quale il vicentino avrebbe contratto il Covid-19. Ma la rete di persone che hanno avuto contatti si allarga sempre più e a inquietare maggiormente sono i veti posti dai contagiati stessi sulle persone a loro collegate. Dopo la sfuriata di Luca Zaia, governatore del Veneto, anche Ilaria Capua ha voluto dire la sua: "A proposito di gestione della sanità pubblica. Non si va mai in giro con la febbre. Tantomeno durante una pandemia", ha chiosato la virologa senza mezzi termini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.